BİM 4 Eylül aktüel kataloğu ile dev indirimler bugün sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini aldı ve kısa sürede dikkat çekti. BİM'de indirimler arasında Starcom Nostaljik Radyo Büyük Boy, Oppo Cep Telefonu A5 2020, Corby Drones Smart Drone, Free Sound Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Fakir Mini Tost Makinesi ve Termos Çantalı Saklama Kapları ön planda bulunuyor. İşte BİM 4 Eylül aktüel kataloğu indirimleri
BİM 4 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Oppo Cep Telefonu A5 2020
• 6.5'' LCD IPS HD Gorilla Glass 3
• Android 9.0 Pie
• Qualcomm Snapdragon 665 2.0 GHz
• Ram 3GB 1866 MHz Hafıza 64 GB
• Kamera Arka: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Kamera Ön: 8M
• Pil Gücü 5000 mAh
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Yüz Tanıma
Fakir
Kahve ve Baharat Öğütücü
• 60 g kapasite
• Çıkarılabilen ve yıkanabilen paslanmaz çelik hazne
Alpina
Mutfak Yardımcısı
• Sebze ve meyveleri hem baskı uygulayarak hem deipli makara sayesinde manuel olarak doğramanıza yardımcı olur
Deri Casual Erkek Ayakkabı
• 40-43 numara
• %100 Hakiki deri
Erkek Spor Ayakkabı
• 40-43 numara
Arnica
Cyclone Elektrikli Süpürge
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi
Martı Çocuk
İpek Serisi Çocuk Kitapları
4'lü Puding Kabı Seti
• Puding, helva, muhallebi vb gıda ürünlerini şekillendirmede kullanılır.Üst kapağını çıkardığımızda yapışmadan içindekini tabağa bırakır
Free Sound
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
• Çekim mesafesi: 10 Metre
• Kulaklıkların çalışma süresi: 7 saate kadar
Dijitsu
42 inç FHD Uydu Alıcılı TV
• Model No DJT42
• 1920x1080 Full HD gerçek çözünürlük