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    • 04.09.2020 22:16
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    indirimleri belli oldu! Oppo Cep Telefonu A5 sürprizi ön plana çıkıyor

    4 Eylül Cuma aktüel kataloğuyla haftanın indirimli ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta Oppo Cep Telefonu A5 2020, Fakir Mini Tost Makinesi, Piccolo Mondi Oyuncak Maket Bloklar, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Termos Çantalı Saklama Kapları, Lisanslı Çalışma Masası ve Sandalyesi, Corby Drones Smart Drone, Free Sound Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Free Sound Kablosuz Hoparlör ve Starcom Nostaljik Radyo Büyük Boy ön planda yer alıyor.

    BİM 4 Eylül aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    BİM 4 Eylül aktüel kataloğu ile dev indirimler bugün sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini aldı ve kısa sürede dikkat çekti. BİM'de indirimler arasında Starcom Nostaljik Radyo Büyük Boy, Oppo Cep Telefonu A5 2020, Corby Drones Smart Drone, Free Sound Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Fakir Mini Tost Makinesi ve Termos Çantalı Saklama Kapları ön planda bulunuyor. İşte BİM 4 Eylül aktüel kataloğu indirimleri

    BİM 4 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Oppo Cep Telefonu A5 2020
    • 6.5'' LCD IPS HD Gorilla Glass 3
    • Android 9.0 Pie
    • Qualcomm Snapdragon 665 2.0 GHz
    • Ram 3GB 1866 MHz Hafıza 64 GB
    • Kamera Arka: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Kamera Ön: 8M
    • Pil Gücü 5000 mAh
    • Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
    • Yüz Tanıma

    Fakir
    Kahve ve Baharat Öğütücü
    • 60 g kapasite
    • Çıkarılabilen ve yıkanabilen paslanmaz çelik hazne

    Alpina
    Mutfak Yardımcısı
    • Sebze ve meyveleri hem baskı uygulayarak hem deipli makara sayesinde manuel olarak doğramanıza yardımcı olur

    Deri Casual Erkek Ayakkabı
    • 40-43 numara
    • %100 Hakiki deri

    Erkek Spor Ayakkabı
    • 40-43 numara

    Arnica
    Cyclone Elektrikli Süpürge
    • Yıkanabilir AFS filtre
    • 2,5 litre toz haznesi

    Martı Çocuk
    İpek Serisi Çocuk Kitapları

    4'lü Puding Kabı Seti
    • Puding, helva, muhallebi vb gıda ürünlerini şekillendirmede kullanılır.Üst kapağını çıkardığımızda yapışmadan içindekini tabağa bırakır

    Free Sound
    Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
    • Çekim mesafesi: 10 Metre
    • Kulaklıkların çalışma süresi: 7 saate kadar

    Dijitsu
    42 inç FHD Uydu Alıcılı TV
    • Model No DJT42
    • 1920x1080 Full HD gerçek çözünürlük
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    Haberler Ekonomi BİM 4 Eylül aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! Oppo Cep Telefonu A5 sürprizi ön plana çıkıyor
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