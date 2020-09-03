



TÜİK verilerine göre 2019 yılında 1 milyon ton olan çeltik üretimi bu yıl 980 bin ton olarak tahmin edilmektedir.



2020 dönemi 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatı; 4.500 TL/Ton, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatı; 3.600 TL/Ton, 65 randımanlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatı; 3.200 TL/Ton olarak belirlenmiştir.

60 randıman Osmancık çeşit çeltik için belirlenmiş olan 3.600 TL/Ton alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen yaklaşık 190 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 3.790 TL/Tona kadar yükselmektedir.