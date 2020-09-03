Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.09.2020 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2020 18:22
    ABONE OL

    , günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,70 değer kaybıyla günü 1.076,34 puandan tamamladı. Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu açıkladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,56 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile elektrik oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul, günü düşüşle tamamladı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri