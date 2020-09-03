İŞKUR KÇÖ kısa çalışma ödeneği banka hesabına para yatmayan dikkat!

Kısa Çalışma Ödeneği parası hesaba yatmayanlar PTT'ye başvuracak. Kısa çalışma ödeneğinde ücret destekleri PTT hesapları üzerinden yatıyor. Ancak PTT önlerindeki kuyrukların oluşturabileceği riskler dikkate alınarak, çalışanların IBAN numaraları da toplanmaya başlamıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN YATMAYA BAŞLADI
Kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan vatandaşlar ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor sorusuna da cevap arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül itibarıyla yapılacağını duyurdu. Buna göre ödemeler vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ödemesi 3 Eylül'de, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan vatandaşlara ise ödemeleri 4 Eylül tarihinde yapılacak. IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT üzerinden yapılacak.
HESABINA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?
Kısa Çalışma Ödeneği parası hesaba yatmayanlar PTT'ye müracaat edecek. İŞKUR'daki hesabında İBAN bilgisi bulunmayanlara PTT aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi yapılır.
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ALO 170 EN ÇOK İŞKUR İÇİN ÇALDI
ALO 170'e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum İŞKUR oldu. İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 Milyon 623 bine yükseldi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.
İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.