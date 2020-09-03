



Araştırma sonuçlarına göre, "ilk kez ortaya çıkan Bitcoin cüzdan adreslerinin sayısında yaşanan artış özellikle en ilginç olanı. Çünkü bu metrik Bitcoin'in yeniden piyasadaki yeni oyuncuların ilgisini çekmeyi başardığının en temel göstergelerinden biri."







Bu gelişme, Bitcoin fiyatının kısa bir süre için önemli ölçüde yükselerek 14 bin dolara kadar ulaştığı 2019 yılının Haziran ayındaki döneme göre de önemli ölçüde yüksek düzey olarak kabul ediliyor.

Araştırmada ayrıca, cüzdanlarda tutulan Bitcoin'lerin yüzde 95'lik bölümünün kârlılığını koruduğu ve bu kârlılık oranının da giderek arttığının altı çiziliyor.

