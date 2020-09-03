Evde bakım maaşı parası yatan iller listesi 3 Eylül! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaç olan kimselere değil onlara bakan kimseler veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.