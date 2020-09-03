Canlı döviz kurları ve özellikle de dolar ve euro kurlarındaki son durum kapanış saatlerinde merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3880 liradan, avro 8,7220 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3870 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7400 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro bugün kaç TL? İşte 3 Eylül dolar alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL OLDU?
NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI
New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 29.080,12 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 3.561,54 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 azalışla 11.885,22 puandan işlem görmeye başladı.
Dün günü S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekorlarıyla tamamlayan New York borsasında, makroekonomik verilerin etkisiyle açılışta negatif bir seyir hakim oldu. Endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada 881 bine geriledi. Beklenenden fazla düşüş gösteren ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki seviyelerin çok üzerinde seyreden verinin söz konusu haftada 950 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Ülkede dış ticaret açığı da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN 600 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 471 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 305 bin 166,11 lira, işlem miktarı ise 2.725,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 260 milyon 599 bin 218,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 13.367 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.982 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 5.099 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 7.105 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 20.028 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1,1813 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD'de teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı sonrası New York borsasının rekorlara devam etmesi ve avro/dolar paritesinin son iki yılın en yükseğinden düşüşe geçmesiyle Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında son dönemde gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Asya tarafından açıklanan verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yeni bir gelişmeye işaret etmemesi ile pay piyasalarındaki yön arayışı devam ediyor.
Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya göre 0,1 puan azalarak 54'e geriledi. Yatay bir seyre işaret eden verinin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.385 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak 23.466 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 106,2 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.058 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.030 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 primle 2.396 puanda seyrediyor.