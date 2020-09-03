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    • 03.09.2020 20:51
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    3 Eylül ile yeni fırsatlar sunuldu! 'de Reeder P13 akıllı telefon fiyatı...

    3 Eylül aktüel kataloğu ile yeni fırsatlar sunuldu. Kataloğla bugün raflarda yer alan onlarca indirimli ürün merak konusu oluyor. Yarın marketlere gidecek olanlar fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Haftanın kataloğunda bu hafta Piranha Stereo Hoparlör 29,95 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL ve Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL fiyatlarıyla firma müşterilerinin ilgisini çekeceğe benziyor. İşte ürünleri

    A101 3 Eylül aktüel kataloğu ile yeni fırsatlar sunuldu!

    A101 3 Eylül aktüel kataloğuyla beraber bugünü yine birbirinden farklı ve indirimli ürünler raflarda yer alıyor. A101'de bu hafta HI-LEVEL 49″ Ultra HD Android Smart Led TV 2199 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL, Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL, Piranha Stereo Hoparlör 29,95 TL ve Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL fiyat etiketiyle ön plana çıkan ürünler arasında bulunuyor.

    A101 3 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL

    Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL

    4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL

    Cam Kare Kavanoz 12,50 TL

    Bay Kemer 9,95 TL

    ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L 15,95 TL

    Juss Meyve Nektari Çeşitleri 6x200 ml 4,95 TL
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    Haberler Ekonomi 3 Eylül A101 aktüel kataloğu ile yeni fırsatlar sunuldu! A101'de Reeder P13 akıllı telefon fiyatı...
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