İşsizlik ve KÇÖ 2020 Ağustos ayı bugün son dakika hesaplara yattı mı?

NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Aynı zamanda Bakan Selçuk tarafından duyurulan normalleşme desteği de merak ediliyor. Vatandaşlar arasında normalleşme desteği nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Normal çalışma saatine geçmiş olan işletmeler için Normalleşme Desteği ismiyle destekler sürdürülecek. Bakan Selçuk; normalleşme desteğini kimler alabilir sorusuna yanıt olarak ise normal çalışma saatine geçen iş yerlerinin bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Başvurular ise e-SGK kanalı ile yapılacak. Başvuru için işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla e-SGK, işveren, işveren sistemi, teşviklerden faydalanacak sigortalı tanımlama ekranında bulunan 7252 447 sayılı kanun geçici 26. madde desteği menüsü ile işlemler yapılabiliyor.