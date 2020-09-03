İşsizlik ve KÇÖ 2020 Ağustos ayı bugün son dakika hesaplara yattı mı?

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında ödeme tarihlerini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, 2020 Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunanlar için uygulamadan faydalanma süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldığı hatırlatıldı. Buna göre başlangıç tarihi esas alınarak işverenlerin büyük çoğunluğu kısa çalışma ödeneği uygulamasından 31 Ekim tarihine kadar faydalanmaya devam edecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan vatandaşlar ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor sorusuna da cevap arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül itibarıyla yapılacağını duyurdu. Buna göre ödemeler vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ödemesi 3 Eylül'de, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan vatandaşlara ise ödemeleri 4 Eylül tarihinde yapılacak. IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT üzerinden yapılacak.
NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Aynı zamanda Bakan Selçuk tarafından duyurulan normalleşme desteği de merak ediliyor. Vatandaşlar arasında normalleşme desteği nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Normal çalışma saatine geçmiş olan işletmeler için Normalleşme Desteği ismiyle destekler sürdürülecek. Bakan Selçuk; normalleşme desteğini kimler alabilir sorusuna yanıt olarak ise normal çalışma saatine geçen iş yerlerinin bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Başvurular ise e-SGK kanalı ile yapılacak. Başvuru için işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla e-SGK, işveren, işveren sistemi, teşviklerden faydalanacak sigortalı tanımlama ekranında bulunan 7252 447 sayılı kanun geçici 26. madde desteği menüsü ile işlemler yapılabiliyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALIRKEN RAPOR ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?
Kısa çalışma ödeneği alındığı dönemde geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulur. Durdurulan dönem için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İşverenlerin bu durumu İŞKUR'a bildirmesi gerekmektedir.