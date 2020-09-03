Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Sektör yetkililerden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 13 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3,95 liradan 4,08 liraya, Ankara'da 4,06 liradan 4,19 liraya, İzmir'de ise 4,10 liradan 4,23 liraya yükselmesi bekleniyor.
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli olacak | İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel otogaz litre fiyatları
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre otogazın litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruşluk bir zam beklendiği öğrenildi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.