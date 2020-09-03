Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.



Sektör yetkililerden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 13 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3,95 liradan 4,08 liraya, Ankara'da 4,06 liradan 4,19 liraya, İzmir'de ise 4,10 liradan 4,23 liraya yükselmesi bekleniyor.