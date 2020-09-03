En az 220 TL ek ödeme talep ediliyor! Yüzde 4'ten yukarı çıkarsa...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek ödemede herhangi bir artış yaşanıp yaşanmayacağında. Her ay yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, sistemin yenilenmesini istiyor. Formüllerden biri de çalışanlara verilen asgari geçim indirimiyle eşitlenmesi. Buna göre, aylık ek ödeme en az 220, en çok 375 lira olabilecek. İşte emekli maaşına ek olarak yapılan ödemelere dair merak edilenler...

'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'

TAKVİM'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor.