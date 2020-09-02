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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
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    ’de korunacak

    (), havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Coronavirüs salgını nedeniyle ı koruyabilmek için Hava-İş Sendikası ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

    THY’de istihdam korunacak
    Türk Hava Yolları (), havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Coronavirüs salgını nedeniyle ı koruyabilmek için Hava-İş Sendikası ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. THY'den yapılan açıklamada, yurt içi yer çalışanlarının iş tazminatından yüzde 30, kabin çalışanların uçuş tazminatından yüzde 35, kokpit çalışanlarının uçuş tazminatından yüzde 50, tüm çalışanların kıdem ödemelerinden ise yüzde 30 kesinti yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen tutarlar üzerinden ödenmeye devam edileceği belirtildi.

    CEVDET ÖZDEMİR
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