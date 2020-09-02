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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
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    Aylık 1177 TL verilecek! Ücret desteği haftaya hesapta...

    Ağustos ayına ilişkin , TC kimlik numaralarına göre 8-9 'de hesaplara yatırılacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

    Ücret desteği haftaya hesapta

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını söyledi.



    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktaran Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.



    Ücretsiz izinde olanlara ya da işsizlik maaşı alamayanlara verilen nakdi ücret desteği günlük 39,24, aylık bin 177 lira olarak uygulanıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.
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