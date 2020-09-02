Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Son iki yılda 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 83 milyar TL'lik dev destek

İstihdamın korunması için son iki yılda önemli destekler sağlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk,dedi.Teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığına vurgu yapan Bakan Selçuk,açıklamasını yaptı.Bakan Selçuk,ifadelerini kullandı.