ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu ve satışına bu sabah itibariyle başlandı. 8 Eylül tarihine kadar satışta kalacak ürün fırsatları duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken indirimler arasında Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml, SuperFresh Pizza King, Doğuş Black Label Demlik 120'li, Pantene Saç Kremi Onarıcı Bakım, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu ve Paşabahçe Desen Kapaklı Kavanoz yer alıyor. İşte ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğu ürün listesi
ŞOK 2 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml
+Perwoll Siyah/Renkli 1 lt
Activia Shot Ahududu-Hibiskus
* 80 m
Carte d'Or Classic
• 925 ml
• Antep fıs.-Bitter çik.
/Kaymaklı
/Bitter-vişne meyveli
/Bal badem
/Çikolata tutkunu
SuperFresh Ton Balığı
Zeytinyağlı 3x80 gr
Pantene Şampuan Çeşitleri
500 ml
Palmolive Duş Jeli
• 500 ml • Adaçayı,biberiye
Palmolive Duş Jeli
• 500 ml • Hydrating
TURŞU YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER BU HAFTA ŞOK'TA!
Beyaz Lahana
Lombardi Biber
Sarımsak
Jalapeno Biber
Havuç
Makedon Biber
Anadolu Mutfağı
İri Salamura Tuzu
3 kg