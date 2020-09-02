ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu ve satışına bu sabah itibariyle başlandı. 8 Eylül tarihine kadar satışta kalacak ürün fırsatları duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken indirimler arasında Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml, SuperFresh Pizza King, Doğuş Black Label Demlik 120'li, Pantene Saç Kremi Onarıcı Bakım, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu ve Paşabahçe Desen Kapaklı Kavanoz yer alıyor. İşte ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK 2 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml

+Perwoll Siyah/Renkli 1 lt