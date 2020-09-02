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    • Ekonomi
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    • 02.09.2020 19:33
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 2 Eylül en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... 'da endeksi, yüzde 0,12 değer kaybıyla 2 Eylül'ü 1.083,91 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da endeksi, yüzde 0,12 değer kaybıyla 2 Eylül'ü 1.083,91 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa Enerji 5,54 5,23 5,93
    Halkbank 5,30 5,04 5,16
    Coca Cola İçecek 44,66 42,80 4,35
    Türkiye Sigorta 6,18 5,94 3,97
    Logo Yazılım 92,85 90,75 2,31
    Türk Telekom 7,05 6,90 2,17
    Turkcell 14,53 14,29 1,68
    Bagfaş 14,60 14,36 1,67
    Hektaş 12,09 11,92 1,43
    Çimsa 11,37 11,24 1,16
    Oyak Çimento 7,69 7,61 1,05
    Trakya Cam 4,04 4,00 1,00
    Mavi Giyim 36,68 36,32 0,99
    Kartonsan 594,80 589,00 0,98
    Vakıflar Bankası 4,19 4,15 0,96
    Ereğli Demir Çelik 8,67 8,59 0,93
    Zorlu Enerji 2,71 2,69 0,74
    Bim Mağazalar 68,20 67,75 0,66
    Emlak Konut GMYO 1,77 1,76 0,57
    Aksigorta 7,30 7,26 0,55

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 2 Eylül BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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