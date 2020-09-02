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    • 02.09.2020 21:07
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 2 Eylül BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kaybıyla 2 Eylül'ü 1.083,91 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 19,19 19,92 -3,66
    Koza Altın 75,85 77,80 -2,51
    Good-Year 4,81 4,93 -2,43
    Kardemir (D) 2,94 3,01 -2,33
    Gözde Girişim 5,39 5,51 -2,18
    MLP Sağlık 15,70 16,03 -2,06
    Albaraka Türk 1,46 1,49 -2,01
    Selçuk Ecza Deposu 7,96 8,12 -1,97
    Karsan Otomotiv 3,06 3,12 -1,92
    Arçelik 20,70 21,10 -1,90
    Şok Marketler 12,44 12,68 -1,89
    Bizim Mağazaları 15,80 16,10 -1,86
    Çemtaş 11,60 11,82 -1,86
    Tat Gıda 10,28 10,46 -1,72
    Torunlar GMYO 3,49 3,55 -1,69
    Türk Hava Yolları 10,51 10,69 -1,68
    Çelebi 68,80 69,95 -1,64
    Migros Ticaret 38,56 39,20 -1,63
    Ege Endüstri 700,00 711,00 -1,55
    Eczacıbaşı İlaç 5,96 6,05 -1,49

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 2 Eylül BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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