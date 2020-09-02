Ev almak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda yer alan bilgilere göre, 9 ilde toplam 400 konut uygun fiyattan satışa sunuldu. Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ, açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. Listede yer alan bilgiye göre, 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları başladı.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.