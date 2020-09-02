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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 22:38
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    • 02.09.2020 22:42
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    'nin en büyük hava yolu şirketlerinden olan , 16 bini aşkın çalışanını nedeniyle işten çıkarılabilir

    te yaşanan son durum Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsmaya devam ediyor. 'nin en büyük hava yolu şirketlerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle 16 bin 370 çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planladığını açıkladı.

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    Şirket yönetiminin çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, salgının tahmin edilenden daha uzun sürdüğü ve seyahat talebinin azaldığı bildirildi.

    Mesajda, bu kapsamda, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve çerçevesinde sağlanan yardımın süresinin eylül sonunda dolması nedeniyle 16 bin 370 çalışanın ekim ayı itibarıyla ücretsiz izne çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

    basınında yer alan haberlerde, seyahat talebinin artmasıyla ücretsiz izne çıkarılan çalışanların geri çağırılabileceği belirtiliyor. Ücretsiz izne çıkarılacak çalışanlar arasında 6 bin 920 uçuş görevlisi ve 2 bin 850 pilotun bulunduğu ifade ediliyor.

    Kovid-19 salgından önce 90 binin üzerinde çalışanı bulunan , temmuzda da 36 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarabileceğini duyurmuştu.

    ABD'li hava yolu şirketlerinden American Airlines da 25 Ağustos'ta, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve kapsamında sağlanan yardımın süresinin eylülde sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini açıklamıştı.

    Ülkede hava yolu şirketlerine, martta, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.

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    Haberler Ekonomi ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden olan United Airlines, 16 bini aşkın çalışanını koronavirüs nedeniyle işten çıkarılabilir
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