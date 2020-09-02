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    • 02.09.2020 15:26
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    Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan, lı mevkidaşı ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Petraşko bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ile devam eden Anlaşması müzakereleri başta olmak üzere ikili ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

    Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Petraşko ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Görüşmede, devam eden Anlaşması (STA) müzakereleri başta olmak üzere ikili ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Pekcan, "İki ülke arasında imzalanması planlanan ve ekonomik-ticari ilişkilerin derinleştirilmesini amaçlayan STA'yı, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasında önemi bir enstrüman olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

    Petraşko da görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ve 'nın sıkı ekonomik ilişkileri ve aktif ikili diyaloğu bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün hedefimiz görüşmeleri tekrar başlatmak ve STA'yı sonuçlandırmak amacıyla iki taraf için de yararlı bir çözüm bulmak. STA'nın imzalanması ülkeler arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefine ivme kazandıracak." değerlendirmelerinde bulundu.

    Petraşko ayrıca, yakın gelecekte Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın kapsamlı istişareler için 'yı ziyaret etmesi konusunda Bakan Pekcan ile uzlaştıklarını da bildirdi.

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