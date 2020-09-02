Katma değerli üretim masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi'nin bugün gerçekleşecek üçüncü webinarında 'Katma Değerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' ele alınacak. Saat 11.00'deki zirve www.tarimomanzirvesi.com adresinden izlenecek. 'Toprağına Sahip Çık' sloganıyla düzenlenen webinar serisinin üçüncüsü, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla başlayacak. Webinarda, 'Geleceğin Tarım Uygulamaları' paneli gerçekleştirilecek. Oturuma yerli ve yabancı birçok önemli isim katılacak.