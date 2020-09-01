Öte yandan Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 115,4 milyar dolara ulaşan mal varlığıyla dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.

Tesla hisselerindeki yükselişle servetini artıran Musk, 110,8 milyar dolarlık mal varlığına sahip Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i listede geride bıraktı.