Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    F1 heyecanı 30 TL’ye izlenecek

    13-14-15 Kasım tarihlerinde 'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük organizasyonu olan Formula 1 ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu.

    F1 heyecanı 30 TL’ye izlenecek
    13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük organizasyonu olan Formula 1 ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin seyircili olacağını ve dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacaklarını söyledi. Organizasyonu 100 bin kişinin yerinde canlı olarak izleyeceğini ve 3 günlük kombine biletlerin başlangıç fiyatlarının Intercity'nin 30'uncu kuruluş yıldönümü onuruna kısa bir süreliğine günlük 30 liraya geleceğini duyuran Ak, şöyle konuştu: "20 bine yakın yabancı turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Asgari 50 milyon dolar bir nakit girişi olacak."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi F1 heyecanı 30 TL’ye izlenecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri