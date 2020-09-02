F1 heyecanı 30 TL’ye izlenecek

13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin seyircili olacağını ve dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacaklarını söyledi. Organizasyonu 100 bin kişinin yerinde canlı olarak izleyeceğini ve 3 günlük kombine biletlerin başlangıç fiyatlarının Intercity'nin 30'uncu kuruluş yıldönümü onuruna kısa bir süreliğine günlük 30 liraya geleceğini duyuran Ak, şöyle konuştu: "20 bine yakın yabancı turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Asgari 50 milyon dolar bir nakit girişi olacak."