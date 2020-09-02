Son dönemde borsada oynaklığın devam etmesi yatırımcıların nasıl hareket edileceği yönündeki sorularını da artırıyor. Bu durumlarda panik olmadan sakin kalınması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, dalgalanmanın olumsuz etkilerinden kurtulmanın mümkün olabileceğini belirtiyor.
Para dergisi yazarı Göksel Tekiner, "Son üç haftalık dalgalı seyir sonrasında bir omuz baş omuz görünümünün ortaya çıkıyor olması, endekse temkinli bakmamıza neden oluyor. Yeni haftada mevcut pozisyonların korunmasını uygun bulmakla birlikte, hisse bazlı desteklerin daha yakından izlenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Haftalık bazda 1083 ile 1077 bandını ilk önemli destekler olarak takip edeceğimiz endekste, bu bandının üzerinde kalındığı sürece temkinli iyimser kalacağız" ifadelerini kullanıyor.
FENERBAHÇE ŞAMPİYON
Ağustos ayında Fenerbahçe yüzde 90,8'lik getiriyle açık ara en çok kazandıran spor şirketi olurken, yükseliş trendini de üst üste beş aya çıkardı. Yılın 8 ayında en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 127 ile Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, ağustos ayını 2 milyar 537 milyon 847 bin 200 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi ağustosta yüzde 25'lik getiriyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 21,7'lik kazançla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve yüzde 1,7'lik değer kazancıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.