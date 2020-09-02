



FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Ağustos ayında Fenerbahçe yüzde 90,8'lik getiriyle açık ara en çok kazandıran spor şirketi olurken, yükseliş trendini de üst üste beş aya çıkardı. Yılın 8 ayında en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 127 ile Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, ağustos ayını 2 milyar 537 milyon 847 bin 200 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi ağustosta yüzde 25'lik getiriyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 21,7'lik kazançla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve yüzde 1,7'lik değer kazancıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

