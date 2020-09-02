Bekçi olmak isteyen on binlerce kişinin beklediği duyuru geçtiğimiz ay yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanının yayımlanmasının hemen ardından bekçi olmak isteyenler alımların hangi illerde yapılacağını, başvuru tarihlerini ve şartlarını merak etmeye başladı. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte açıklamada yer alan bilgiler

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.