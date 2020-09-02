Hindistan ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıklar, mobil uygulamalara da yansıyor. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun PUBG'nin de bulunduğu 118 mobil uygulamayı daha yasakladığı bildirildi.

ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ İDDİASI

Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler, 15 Haziran'da Ladakh sınır bölgesinde Çin birlikleriyle şiddetli bir çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle bozuldu.

Çatışma, her iki ülkeden gelen askerlerin birbirlerini sınır ihlali yapmakla suçlamaları sonrasında yaşandı. 15 Haziran'da başlayan anlaşmazlıklar askeri alanda hala devam ederken, bu anlaşmazlıklar mobil uygulamalara da yansıdı. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun olan PUBG'nin de aralarında bulunduğu 118 uygulamayı yasakladığı açıklandı.

Hindistan, daha önce TikTok uygulamasını da yasaklamıştı. Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, uygulamaların 'ulusal güvenlik tehdidi oluşturdukları' gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.