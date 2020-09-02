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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 19:18
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    • 02.09.2020 19:18
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    , aralarında ’nin de 118 yı yasakladı

    ABD ve 'ın merkezli uygulamalara yasaklamaları devam ediyor. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun 'nin de bulunduğu 118 yı daha yasakladığı bildirildi.

    O ülkede PUBG artık yasak!

    ile arasında devam eden anlaşmazlıklar, lara da yansıyor. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun 'nin de bulunduğu 118 mobil uygulamayı daha yasakladığı bildirildi.

    ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ İDDİASI
    Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler, 'da Ladakh sınır bölgesinde Çin birlikleriyle şiddetli bir çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle bozuldu.

    Çatışma, her iki ülkeden gelen askerlerin birbirlerini sınır ihlali yapmakla suçlamaları sonrasında yaşandı. 15 Haziran'da başlayan anlaşmazlıklar askeri alanda hala devam ederken, bu anlaşmazlıklar mobil uygulamalara da yansıdı. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun olan PUBG'nin de aralarında bulunduğu 118 uygulamayı yasakladığı açıklandı.

    Hindistan, daha önce TikTok uygulamasını da yasaklamıştı. Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, uygulamaların 'ulusal güvenlik tehdidi oluşturdukları' gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.

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