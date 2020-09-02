Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken yatırımı olan o binlerce vatandaş özellikle akşam saatlerinde güncel alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı. Peki, bugün anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|467,50
|467,70
|463,00
|463,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.082,00
|3.103,00
|3.052,00
|3.073,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|426,60
|429,60
|422,50
|426,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.012,00
|3.032,00
|2.983,00
|3.003,00
|Yarım Ziynet
|1.506,00
|1.516,00
|1.492,00
|1.502,00
|Çeyrek Ziynet
|753,00
|758,00
|746,00
|751,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.941,68 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.941,68 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3512 lira, satışta 7,3806 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3369 lira, satışta 7,3663 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1833, sterlin/dolar paritesi 1,3301, dolar/yen paritesi de 106,13 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,92 azalışla 45,00 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altın ve gümüş fiyatları hafif geriledi.
Yeni güne 1,970.57 dolarda başlayıp 1,973.31 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 1,941 dolara kadar çekildikten sonra, 1,950 dolar düzeyine toparlandı.
Brent petrolün varil fiyatı da, 46.21 dolardan başladığı gün içinde 46.48 doları gördükten sonra 46 doların da altına çekilerek, bu düzeylerde tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.82 düşüşle 45.82 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.30 düşüşle 42.42 dolar,
- altın yüzde 1.04 düşüşle 1,950.10 dolar,
- gümüş yüzde 2.49 düşüşle 27.44 dolar,
- bakır yüzde 0.13 artışla 6,683.00 dolar,
- platin yüzde 3.85 düşüşle 910.04 dolar,
- paladyum yüzde 1.36 düşüşle 2,245.79 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,033 liraya geriledi.