Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken yatırımı olan o binlerce vatandaş özellikle akşam saatlerinde güncel alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı. Peki, bugün anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?