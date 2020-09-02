ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle federal bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon doları bulacağını öngördü.

CBO'nun raporunda, bütçe açığında beklenen artışın, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik bozulmalar ve buna yanıt olarak yürürlüğe konan düzenlemelerden kaynaklandığı ifade edildi.