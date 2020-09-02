A101 3 Eylül aktüel kataloğu ile yarın raflarda yer alacak onlarca indirimli ürün merak konusu oldu. Yarın marketlere gidecek olanlar fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Haftanın kataloğunda bu hafta Piranha Stereo Hoparlör 29,95 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL ve Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL fiyatlarıyla firma müşterilerinin ilgisini çekeceğe benziyor. İşte A101 3 Eylül aktüel kataloğu ürün listesi...

A101 3 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU