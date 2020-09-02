Araba kredisi kullanacak olan vatandaşlar için maliyet oranları yükselmiş olsa da halen yüzde 1.00 bandının altında kredi ve finansman sağlayan bankalar bulunuyor. Eylül ayının ilk günlerinde bankaların sunduğu en düşük faiz ve kar payı oranıyla sunulan kredi ödeme planının detayları haberimizde. Taşıt alıp satmak oldukça yaygın bir durum olduğundan bu kredide her şey düşünülmüştür. Çoğu bankada taşıt kredisi farklı kollara ayrılır bunların başında sıfır ve ikinci el araba kredileri vardır bunun yanı sıra bazı bankalarda ipotekli taşıt kredisi dahi bulunmaktadır. Sıfır araba kredisi normal hiç kullanılmamış bir araba alacağınız zaman bankanın size temin ettiği kredi miktarıdır.
Taşıt Kredisi Veren Bankalar
Oldukça sık bir şekilde tercih edilen bir kredi çeşidi olan taşıt kredisi neredeyse her bankada bulunan bir kredi çeşididir. Garanti, Finansbank, Ziraat Bankası ve daha bir çok banka bu krediyi sağlamaktadır. Kredi almada önce bütün bankaları karşılaştırmakta fayda vardır zira her bankanın kendi belirlediği bir faiz oranı, vade süresi ve kredi miktarı bulunmaktadır.
Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması. Kısaca sıralamak gerekirse:
Reşit olmak
Geliri belgeleyebilmek
En az 3 aylık SGK kaydının olması
Kredi notunun risksiz grupta yer alması
Taşıt Kredilerinde Kredilendirme Oranı Nedir?
Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı arabanın satış bedeli üzerinden yapılıyor. İkinci el taşıtlarda da arabanın kasko değeri üzerinden yapılır. 100 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 70 oranında kredi kullanabilecekken 100 bin TL'nin üzerindeki araçlarda 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, daha yüksek tutarlardaki rakamlar için de yüzde 50 oranında kredi kullanılabilir.
İkinci El Taşıt Kredisi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
İkinci el taşıtlarda kredilendirme oranı kasko değeri üzerinden belirleniyor. İkinci el taşıt kredilerinde en önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi aracın yaş sınırı. Bu yaş sınırı bankadan bankaya değişmekle beraber genellikle 8 yaşına kadar olan araçlarda kredilendirme daha kolay yapılıyor.
Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Taşıt kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Hangikredi'den taşıt kredisi sorgulaması yaparak bankaların güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Araç kredisi hesaplaması yaparken, bu kredi ürününde kullandırım oranı olduğunu unutmamanızı tavsiye ederiz. Son düzenlemeye göre:
Fatura bedeli 120.000 TL altında olan binek araçlarda ise kredilendirme oranı %70 olarak uygulanır.
Fatura bedeli 120.000 TL'yi aşan binek araçlarda kredilendirme oranı, fatura bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'dir.
Taşıt Kredisi Borcu Ödenmezse Ne Olur?
Kredi borcunuzu 90 gün ödemediğinizde hakkınızda yasal takip başlatılır. Banka krediyi verirken aracınıza ipotek koyduğu için aracınızı haciz etme hakkına sahip olacaktır. Otomobil kredisi borcunuzu ödemediğinizde aracın haciz işlemi gerçekleşir.
İpotekli taşıt kredisi
İpotekli taşıt kredisi oldukça farklıdır. İpotekli araç kredisinde ipotek ettirdiğiniz ve alacağınız aracın maddi değeri oldukça önemlidir. Örneğin ipotek ettirdiğiniz araba son model ve oldukça güzel bir markaya ait olsun alacağınız arabada eski arabanızın bir üst modeli olsun. Bu tarz bir durumda bankanın size sağlayacağı kredi miktarı oldukça yüksek olacaktır. Banka kredi miktarını ipotekli araç üzerinden daha çok belirlemektedir. Bankanın gönderdiği ekspertizin kararınca kredi miktarı belirlenir siz hiç bir talepte bulunamazsınız.