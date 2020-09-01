2020 yılı TRT personel alımı ilanları oldukça yakından takip ediliyor. TRT web sitesinde TRT personeli olmak için adayların geçeceği süreçleri detaylı olarak vermişler. İçinde bulunduğumuz yılın personel alımı ile alakalı olarak kurumun resmi intenet sayfasından TRT'nin şartlarını ve hangi pozisyonlar için personel aradığını görebilirsiniz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na yapılacak olan ilk başvurular online olarak intenet ortamından kabul edilmekte. Eğer Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun aradığı şartlara uygunsanız yaptığınız başvurudan sonra TRT'ye mülakatlar için çağırılıyorsunuz.
TRT web sitesinde TRT personeli olmak için adayların geçeceği süreçleri aşağıdaki gibi anlatıyor...
TRT'li Olma Yolculuğu
1- Aday kendisine uygun ilana başvurur.
2- Özgeçimişi ilana uygunsa atanacak olan kişilik envanterini tamamlar
3- Genel yetenek sınavına katılır
4- İnsan Kaynakları mülakatına katılır
5- Yabancı dil sınavına girer
6- Pozisyon ihtiyacına göre mesleki yeterlilik sınavına girer
7- Bu aşamaların hepsinden başarı elde ederse TRT'li olabilir
Pozisyon Yayın Tarihi
Senior Project Manager 28.08.2020
Planning Producer 20.08.2020
News Editor 20.08.2020
Kurumsal İş Birlikleri Uzmanı - Corporate Partnership Specialist 12.08.2020
Video Editör – Video Editor 12.08.2020
Kıdemli Türkiye Uzmanı - Senior Researcher 12.08.2020
Sosyal Medya ve Dijital Yayınlar Uzmanı - Social Media Specialist 12.08.2020
Reklam Satış Yöneticisi 16.07.2020
Kıdemli Reklam Satış Yöneticisi 16.07.2020
Senior Producer 08.07.2020
Presenter 07.07.2020
Digital Campaign Specialist - Dijital Kampanyalar Uzmanı 07.07.2020
OUTPUT PRODUCER 26.05.2020
TRT kadrolarında sözleşmeli personel olarak alınacaklarla ilgili;
İşe alınacaklarda aranacak şartlar
Genel Şartlar:
a) Kamu haklarından mahrum olmamak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,
d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,
f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.
İşe alınacaklardan istenecek belgeler
İlk defa Kurumda sözleşmeli olarak hizmete alınacaklardan, atama işleminden önce aşağıdaki belgeler istenir:
a) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
b) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,
c) En geç altı ay önce çekilmiş 8 adet fotoğraf,
ç) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,
d) Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir yazılı beyan,
e) Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi,
f) İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartlarla ilgili belgelerin Kurum tasdikli fotokopisi.
Kurumdaki hizmet alanları göz önüne alınarak görev tanımları yapılmak ve görev yerleri belirtilmek suretiyle kadro cetveli hazırlanır. Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
TRT kadrolarında memur olarak alınacaklarla ilgili;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmış olanlar, açıktan yeniden atama yöntemiyle,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmakta olanlar, kurumlarının muvafakati ile kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Kurumda geçici görevlendirilerek,
ç) Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre açıktan ilk defa atama yöntemiyle, istihdam edilir.
TRT memur alımı olarak işe alınmada aranacak genel şartlar
Kurumda istihdam edilecek personelde, aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 18 yaşını tamamlamış olmak,
e) Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
Özel şartlar:
Kurumda istihdam edilecek personelde, genel şartlar dışında aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde atanacaklar için, Kurumun yapacağı giriş sınavında başarılı olmak,
b) Kurumda görev yapmak üzere atama yapılacak kadro unvanı için bu Yönetmelikte ve kurumun diğer mevzuatında öngörülen şartları taşımak.