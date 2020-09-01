Son bir aylık döneme bakıldığında altın ve gümüş fiyatları, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce vatandaş ise "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,6564 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 1.73 artış farkı ile başladı. İşte gümüş fiyatlarında son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,73

SATIŞ(TL) 6,73