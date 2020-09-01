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    • Ekonomi
    • 01.09.2020 18:33
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    • 01.09.2020 18:33
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    oldu? 1 Eylül Kapalıçarşı gümüş alış satış fiyatları!

    Altından sonra yatırımcıların yeni gözdesi olarak öne çıkan ndaki son durum merak ediliyor. Emtia piyasasındaki hareketli seyriyle ön plana çıkan gümüş fiyatları son bir ayda çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler özellikle " oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Eylül Kapalıçarşı gümüş alış satış fiyatları

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Son bir aylık döneme bakıldığında altın ve gümüş fiyatları, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce vatandaş ise "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,6564 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 1.73 artış farkı ile başladı. İşte gümüş fiyatlarında son durum...

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALIŞ(TL) 6,73
    SATIŞ(TL) 6,73

    ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

    Küresel ekonomik toparlanma umutlarıyla petrol fiyatları, güvenli liman alımlarıyla da altın fiyatları yükseldi.

    Birçok ülkede açıklanan veriler yatırımcıların, küresel ekonomide toparlanmanın hız kazandığına ilişkin umutlarını artırınca petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

    Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

    Küresel emtia piyasalarında;

    - Brent petrol yüzde 1.18 artışla 46.49 dolar,

    - Batı Teksas yüzde 1.29 artışla 43.35 dolar,

    - altın yüzde 0.34 artışla 1,974.27 dolar,

    - gümüş yüzde 1.28 artışla 28.50 dolar,



    - bakır yüzde 0.59 artışla 6,674.00 dolar,

    - platin yüzde 1.90 artışla 950.11 dolar,

    - paladyum yüzde 1.89 artışla 2,291.64 dolar düzeyindeydi.

    İç piyasada ise, gram altın 467 lira, çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3,069 liradan satılıyor.
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    Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 1 Eylül Kapalıçarşı gümüş alış satış fiyatları!
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