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    • 01.09.2020 19:39
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    BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu! BİM'de hangi ürünler satışa sunuldu?

    BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünlerinin listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. Bugün satışa sunulan ve geçtiğimiz hafta duyurulan kataloğda özellikle süt, peynir ve kahvaltılık ürünleri dikkat çekerken Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Serel Helva ve Doğa Tek Sargılı Küp Şeker ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    BİM 1 Eylül aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu!

    BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerde yerini aldı. Ürünleri merak edenler için haftanın ilk kataloğu firma tarafından fiyat listesiyle duyuruldu. BİM'de bu hafta Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Teksüt 3 Lezzet Yöresel Peynir, Heinz Mayonez, Heinz Ketçap ürünleri fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de haftanın ürünleri...

    BİM 1 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz

    • 5 L

    Eker
    Dilimli Tost Peyniri
    • 350 g

    Teksüt
    3 Lezzet Yöresel Peynir
    • 250 g
    • Tel Peyniri / Dil Peyniri / Örgü Peyniri

    Namet
    Piliç Jambon
    • 50 g

    Polonez
    Karabiberli Dana Füme Eti
    • 50 g

    Polonez
    Dana Füme Eti
    • 50 g

    Sanitta
    Karabiber
    • 50 adet x 1 g

    Doğa
    Tek Sargılı Küp Şeker
    • 500 g
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    Haberler Ekonomi BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu! BİM'de hangi ürünler satışa sunuldu?
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