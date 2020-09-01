BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu! BİM'de hangi ürünler satışa sunuldu?

BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerde yerini aldı. Ürünleri merak edenler için haftanın ilk kataloğu firma tarafından fiyat listesiyle duyuruldu. BİM'de bu hafta Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Teksüt 3 Lezzet Yöresel Peynir, Heinz Mayonez, Heinz Ketçap ürünleri fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de haftanın ürünleri...

BİM 1 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz

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