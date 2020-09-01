BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu! BİM'de hangi ürünler satışa sunuldu?

BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerde yerini aldı. Ürünleri merak edenler için haftanın ilk kataloğu firma tarafından fiyat listesiyle duyuruldu. BİM'de bu hafta Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Teksüt 3 Lezzet Yöresel Peynir, Heinz Mayonez, Heinz Ketçap ürünleri fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de haftanın ürünleri...
BİM 1 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz
• 5 L
Eker
Dilimli Tost Peyniri
• 350 g
Teksüt
3 Lezzet Yöresel Peynir
• 250 g
• Tel Peyniri / Dil Peyniri / Örgü Peyniri
Namet
Piliç Jambon
• 50 g
Polonez
Karabiberli Dana Füme Eti
• 50 g
Polonez
Dana Füme Eti
• 50 g
Sanitta
Karabiber
• 50 adet x 1 g
Doğa
Tek Sargılı Küp Şeker
• 500 g