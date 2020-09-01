Eylül ayında personel alımı yapılacak kurumlar netleşti! Sözleşmeli personel, hemşire, sağlık teknikeri...

İş arayışında olan vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni personel ilanları kurumlar tarafından açıklandı. Personel ihtiyacı olan kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayımlandı. 2020 Eylül ayına ilişkin personel alımı ilanlarını haberimizin içerisinde derledik. Yayımlanan ilanların ardından, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. İşte o ilanların listesi...

EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI

Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor

BAŞVURU VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN...