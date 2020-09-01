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    • Ekonomi
    • 01.09.2020 20:43
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    • 01.09.2020 20:44
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    Eylül ayında personel alımı yapılacak kurumlar netleşti! Sözleşmeli personel, hemşire, sağlık teknikeri...

    2020 Eylül ayı bir süredir merakla bekleniyordu. Personel ihtiyaçlarına göre kadro açan kurumlar, yayımladıkları ilanlar ile başvuru şartları ve tarihlerini duyurdu. Yurt genelinde hemşire, sağlık teknikeri, sözleşmeli personel, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. İşte ilanları, alım yapılacak alanlar ve kadro sayısı...

    Eylül ayında personel alımı yapılacak kurumlar netleşti!

    İş arayışında olan vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni personel ilanları kurumlar tarafından açıklandı. Personel ihtiyacı olan kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayımlandı. 2020 Eylül ayına ilişkin personel alımı ilanlarını haberimizin içerisinde derledik. Yayımlanan ilanların ardından, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. İşte o ilanların listesi...

    EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI

    Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor

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    İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

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    Sinop Üniversitesine 1 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alınacak

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    İnönü Üniversitesi 255 Hemşire ve 37 Sağlık Teknikeri alıyor

    BAŞVURU VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN...

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

    BAŞVURU VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN...

    Ankara Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

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    Necmettin Erbakan Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel alıyor

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    Şırnak Belediyesi ilk defa atanmak üzere 14 Memur alıyor

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    Lokman Hekim Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

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    Haberler Ekonomi Eylül ayında personel alımı yapılacak kurumlar netleşti! Sözleşmeli personel, hemşire, sağlık teknikeri...
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