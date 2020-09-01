Akşam arama motorları üzerinde araştırma yapan vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi de çeyrek ve gram altın fiyatları oluyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç para oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatı
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,00
|466,20
|467,50
|467,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.071,00
|3.092,00
|3.082,00
|3.103,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,00
|429,00
|425,60
|429,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.001,00
|3.021,00
|3.012,00
|3.032,00
|Yarım Ziynet
|1.501,00
|1.511,00
|1.506,00
|1.516,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|751,00
|756,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 467,70 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.978,22 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.978,22 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3369 lira, satışta 7,3663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3210 lira, satışta 7,3503 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,87'den, bileşik getirisi de yüzde 13,28'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1958, sterlin/dolar paritesi 1,3438, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 artışla 45,96 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 470 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin 250 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 636 milyon 871 bin 313,75 lira, işlem miktarı ise 3.537,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 663 milyon 759 bin 251,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, dolar endeksinin 6 gün üst üste düşerek 91,8 ile son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.944 doların destek konumunda bulunduğunu, 2.000 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.