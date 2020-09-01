Akşam arama motorları üzerinde araştırma yapan vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi de çeyrek ve gram altın fiyatları oluyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç para oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?