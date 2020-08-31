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    • Ekonomi
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    • 31.08.2020 19:00
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,99 değer kaybıyla günü 1.078,61 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bizim Mağazaları 16,09 15,22 5,72
    Gözde Girişim 5,84 5,59 4,47
    Odaş Elektrik 2,63 2,53 3,95
    Şok Marketler 12,85 12,42 3,46
    Eczacıbaşı İlaç 5,95 5,77 3,12
    Selçuk Ecza Deposu 7,99 7,76 2,96
    Netaş Telekomünikasyon 15,62 15,19 2,83
    Deva Holding 19,70 19,26 2,28
    Logo Yazılım 93,05 91,00 2,25
    Vestel 18,36 17,96 2,23
    Aksigorta 7,29 7,15 1,96
    Gübre Fabrikaları 29,68 29,12 1,92
    Tofaş Oto Fabrikası 22,46 22,10 1,63
    Migros Ticaret 39,22 38,72 1,29
    Otokar 140,00 138,40 1,16
    MLP Sağlık 15,30 15,17 0,86
    Çemtaş 11,04 10,95 0,82
    Kerevitaş Gıda 4,94 4,90 0,82
    İş Yatırım Menkul Değerler 8,12 8,08 0,50
    Alarko Holding 4,94 4,92 0,41

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 31 Ağustos BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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