Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|16,09
|15,22
|5,72
|Gözde Girişim
|5,84
|5,59
|4,47
|Odaş Elektrik
|2,63
|2,53
|3,95
|Şok Marketler
|12,85
|12,42
|3,46
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|5,77
|3,12
|Selçuk Ecza Deposu
|7,99
|7,76
|2,96
|Netaş Telekomünikasyon
|15,62
|15,19
|2,83
|Deva Holding
|19,70
|19,26
|2,28
|Logo Yazılım
|93,05
|91,00
|2,25
|Vestel
|18,36
|17,96
|2,23
|Aksigorta
|7,29
|7,15
|1,96
|Gübre Fabrikaları
|29,68
|29,12
|1,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,46
|22,10
|1,63
|Migros Ticaret
|39,22
|38,72
|1,29
|Otokar
|140,00
|138,40
|1,16
|MLP Sağlık
|15,30
|15,17
|0,86
|Çemtaş
|11,04
|10,95
|0,82
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|4,90
|0,82
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,12
|8,08
|0,50
|Alarko Holding
|4,94
|4,92
|0,41