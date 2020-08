Fiat Egea ne kadar oldu? Yeni güncel Fiat fiyat listesi belli oldu! Fiat Egea, Doblo, Fiorino, Panda fiyatları!

FIAT FİYAT LİSTESİ 2020! (SIFIR ARAÇ FİYATLARI)

FIAT EGEA

- Easy 1.4 Fire 95: 106.900 TL

- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 133.367 TL

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 178.900 TL

- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 121.800 TL

- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 144.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 181.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 181.900 TL

- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 125.700 TL

- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 153.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 185.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 185.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 189.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 189.900 TL