Bugün başladı! İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni düzenleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Artık ikinci el taşıt alım-satımındaki nakit ödemelerde Güvenli Ödeme Sistemi kullanılacak. Yine yeni düzenleme ile bir yıl içinde bir kişi 3'ten fazla satış gerçekleştirirse satış yetki belgesine sahip olması gerekecek. Bu gelişme üzerine vatandaşlar İkinci el araç satış yetki belgesi nereden ve nasıl alınır? Sorularının yanıtını haberimizde derledik.
ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?
İkinci el araç satışıyla ilgili yeni bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre bir yıl içinde bir kişi 3'ten fazla satış gerçekleştirirse satış yetki belgesine sahip olması gerekecek. Yetki belgelerinin 31 Ağustos'a kadar alınması gerekiyor.
İkinci el araç alımı satımı için gerekli olan ve ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek yetki belgeleri için, çalışma ruhsatında ikinci el taşıt ticaretinin bulunması gerekecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'ndan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulacak ve "yetki belgesi" alınacak.
İKİCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ DÖNEM
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, getirilen başlıca düzenlemeler şöyle oldu:
İkinci el araç alımı satımı için gerekli olan ve ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek yetki belgeleri için, çalışma ruhsatında ikinci el taşıt ticaretinin bulunması gerekecek.
Yetki belgelerinin 31 Ağustos'a kadar alınması gerekecek. Bir yıl içinde 3'den fazla satış yapanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.
İkinci el araç ticareti yapan yerlerdeki alım-satım sorumlularının 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması gerekecek.
Alım satım sorumlularından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartı da aranacak.
İkinci el araç ticareti için ilan veren işletmeler, araç satılırsa ilanı 3 gün içinde kaldıracak. Vatandaşların, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarında ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.
İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek.
Araç ticareti yapmaya yetkili olmayan kişilerin ilanları kabul edilmeyecek. İlan siteleri bu işletmelerin üyeliğine izin vermeyecek.
İkinci el araç satımlarında nakit ödemelerde güvenli ödeme sistemi kullanılacak.
İkinci el otomobil satışı yapan işletme tarafından satışın yapıldığı tarihten 3 gün önce ekspertiz raporu alınacak.
TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan yerleşim yerlerinde bu kural geçerli olmayacak.