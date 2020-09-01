Bugün başladı! İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

İKİCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ DÖNEM



İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, getirilen başlıca düzenlemeler şöyle oldu:

İkinci el araç alımı satımı için gerekli olan ve ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek yetki belgeleri için, çalışma ruhsatında ikinci el taşıt ticaretinin bulunması gerekecek.

Yetki belgelerinin 31 Ağustos'a kadar alınması gerekecek. Bir yıl içinde 3'den fazla satış yapanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

İkinci el araç ticareti yapan yerlerdeki alım-satım sorumlularının 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması gerekecek.

Alım satım sorumlularından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartı da aranacak.

İkinci el araç ticareti için ilan veren işletmeler, araç satılırsa ilanı 3 gün içinde kaldıracak. Vatandaşların, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarında ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.

İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek.

Araç ticareti yapmaya yetkili olmayan kişilerin ilanları kabul edilmeyecek. İlan siteleri bu işletmelerin üyeliğine izin vermeyecek.

İkinci el araç satımlarında nakit ödemelerde güvenli ödeme sistemi kullanılacak.

İkinci el otomobil satışı yapan işletme tarafından satışın yapıldığı tarihten 3 gün önce ekspertiz raporu alınacak.

TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan yerleşim yerlerinde bu kural geçerli olmayacak.