Ağustos ayı enflasyon oranları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayının enflasyon verileri, 3 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanacak.