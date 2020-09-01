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    • Ekonomi
    • 01.09.2020 17:10
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    • 01.09.2020 17:11
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    ne zaman açıklanacak? açıklandı mı?

    nın ne zaman açıklanacağı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak Ağustos ayı enflasyon oranları yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Bilindiği üzere rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, Ağustos ayı ? açıklandı mı? İşte detaylar...

    Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Ağustos ayı enflasyon oranları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayının enflasyon verileri, 3 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanacak.

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,32, en yüksek yüzde 1,41 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,97 olurken, tahminler yüzde 9,80-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,58 artış göstermişti.

    TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADARDI?

    (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi.

    Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi.

    TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.
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