Otomobilde ÖTV matrahı değişti. Buna göre karar Resim Gazete'de yayınlandı. Karara göre; motor silindir hacmi 1600'e kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah da değişikliğe gidildi. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur. Bu bağlamda Eylül 2020 BMW fiyat listesi güncellendi. Otomobilde ÖTV oranlarının değişmesi sonrasında BMW fiyat listesi merak konusu oldu. Peki ÖTV araç matrahı nedir? ÖTV matrahı ne demek? İşte 2020 Eylül ayı BMW-Mercedes-Audi-Wolksvagen yeni fiyat listesi
Ancak motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e yükseltildi.
ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. 2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.
Eylül 2020 BMW fiyat listesi güncel
Yeni BMW 118i Sport Line – 1499 cc – 332.500 TL
Yeni BMW 116d Sport Line – 1496 cc – 349.100 TL
BMW 218i Cabrio M Sport – 1499 cc – 438.800 TL
Yeni BMW 320i Sedan First Edition Sport Line – 1597 cc – 491.000 TL
Yeni BMW 520i Sedan Luxury Line – 1597 cc – 669.300 TL
Yeni BMW 520i Sedan M Sport – 1597 cc – 682.400 TL
AUDI 2020 SIFIR OTOMOBİL FİYATI
A3 Cabrio 35 Turbo FSI 150 HP Sport S tronic PI. Ağustos ayı fiyatı 369.813
A4 allroad 45 TFSI quattro 245 hp S Tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 622.948
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 245 hp Advanced S-tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 578.344
A6 Allroad quattro 55 Turbo FSI 340 hp S Tronic Ağustos ayı fiyatı 1.150.256
A7 Sportback 55 TFSI quattro 340 hp S tronic Ağustos ayı fiyatı 1.191.367
A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic Ağustos ayı fiyatı 1.986.286
Q2 30 TDI 116 hp Dynamic S tronic Ağustos ayı fiyatı 336.018
Q5 40 TDI quattro 190 hp Sport S tronic Ağustos ayı fiyatı 703.730
Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic Pl Ağustos ayı fiyatı 1.311.019
ÖTV MATRAHI NEDİR?
ÖTV matrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
Matrah Belirleme Usulleri
Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.
YERLİ ÜRETİCİYE VE YERLİ SANAYİYE DESTEK VERİLMESİ AMAÇLANDI
Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı. Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.