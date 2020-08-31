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    • 31.08.2020 17:39
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    Türkiye ve Libya arasında yeni adım: İki Merkez arasında mutabakat zaptı imzalandı

    () ile arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

    Türkiye ve Libya arasında yeni adım! İmzalandı...

    () ile arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

    TCMB'den yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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