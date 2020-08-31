Milyonlarca işçi özellikle şu sıralar "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine dair detaylar merakla araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneğine dair alınan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne kadar uzatıldı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.