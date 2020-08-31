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    • Ekonomi
    • 31.08.2020 22:23
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    • 31.08.2020 22:28
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    'da birinci oldu

    , 'da bayrak taşıyan hava yolları arasında farkını ortaya koydu. Genel Müdürü , yaptığı açıklamada, Avrupa'daki uçuş sayısında bayrak taşıyan hava yolları arasında THY'nin 1. olduğunu açıkladı.

    THY Avrupa'nın zirvesine çıktı

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabından EuroControl'ün verilerini paylaştı.

    Türk Hava Yolları'nın Avrupa'da uçuş sayısı sıralamasında 3. olduğunu belirten Ekşi, "Bayrak taşıyıcı hava yolları arasında ise 1. sıradayız" ifadelerine yer verdi.

    BİLAL EKŞİ VERİLERİ AÇIKLADI

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Avrupa'da uçuş sayısı sıralamasında 3'üncüyüz! #THY, @eurocontrol verilerine göre Avrupa'da uçuş sayısında 3., bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise 1. sırada. Bu bayrak daha yükseklerden uçsun diye özveri ile çalışan #THY ailemiz ile gurur duyuyoruz." paylaşımında bulundu.
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