THY Avrupa'nın zirvesine çıktı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Avrupa'da uçuş sayısı sıralamasında 3'üncüyüz! #THY, @eurocontrol verilerine göre Avrupa'da uçuş sayısında 3., bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise 1. sırada. Bu bayrak daha yükseklerden uçsun diye özveri ile çalışan #THY ailemiz ile gurur duyuyoruz." paylaşımında bulundu.