BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri indirimlerle geliyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?

BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan kataloğda özellikle süt, peynir ve kahvaltılık ürünleri dikkat çekerken Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Serel Helva ve Doğa Tek Sargılı Küp Şeker ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...
BİM 1 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz
• 5 L
Eker
Dilimli Tost Peyniri
• 350 g
Teksüt
3 Lezzet Yöresel Peynir
• 250 g
• Tel Peyniri / Dil Peyniri / Örgü Peyniri
Namet
Piliç Jambon
• 50 g
Polonez
Karabiberli Dana Füme Eti
• 50 g
Polonez
Dana Füme Eti
• 50 g
Sanitta
Karabiber
• 50 adet x 1 g
Doğa
Tek Sargılı Küp Şeker
• 500 g