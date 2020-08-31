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    • Ekonomi
    • 31.08.2020 22:21
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    • 31.08.2020 22:21
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    BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri indirimlerle geliyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?

    BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerde yerini alacak. Ürünleri merak edenler için haftanın ilk kataloğu firma tarafından fiyat listesiyle duyuruldu. BİM'de bu hafta Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Teksüt 3 Lezzet Yöresel Peynir, Heinz Mayonez, Heinz Ketçap ürünleri fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de haftanın indirimli ürünleri...

    BİM 1 Eylül aktüel kataloğu indirimlerle geliyor!

    BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan kataloğda özellikle süt, peynir ve kahvaltılık ürünleri dikkat çekerken Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Serel Helva ve Doğa Tek Sargılı Küp Şeker ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    BİM 1 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz

    • 5 L

    Eker
    Dilimli Tost Peyniri
    • 350 g

    Teksüt
    3 Lezzet Yöresel Peynir
    • 250 g
    • Tel Peyniri / Dil Peyniri / Örgü Peyniri

    Namet
    Piliç Jambon
    • 50 g

    Polonez
    Karabiberli Dana Füme Eti
    • 50 g

    Polonez
    Dana Füme Eti
    • 50 g

    Sanitta
    Karabiber
    • 50 adet x 1 g

    Doğa
    Tek Sargılı Küp Şeker
    • 500 g
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    Haberler Ekonomi BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri indirimlerle geliyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?
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