BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri indirimlerle geliyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?

BİM 1 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan kataloğda özellikle süt, peynir ve kahvaltılık ürünleri dikkat çekerken Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz, Serel Helva ve Doğa Tek Sargılı Küp Şeker ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

BİM 1 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz

• 5 L