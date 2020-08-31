Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz haftalarda bekçi alımına dair yeni duyuru geçtiğimiz hafta yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yapılmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte merak edilenler

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.