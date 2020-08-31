Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,99 değer kaybıyla günü 1.078,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA BİLİŞİM KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile ulaştırma oldu.