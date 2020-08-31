Milyonlarca memurun, emeklinin Ocak zammı hakem kurulu kararıyla yüzde 3 olarak belirlenirken, enflasyon farkıyla oranın artıp artmayacağı merak konusu oldu. Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 olarak belirlenmiş, yüzde 1.75 enflasyon farkıyla oran yüzde 5.75'i bulmuştu. Ocak'ta da 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ün üstünde çıkarsa, fark söz konusu olacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, yüzde 3'lük Ocak zammına eklenecek.
Yüzde 3'lük artışa göre en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun ödemesi 505,55 liradan 520,70 liraya ulaşacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa, bu tutarlar daha da yükselecek.
FARK BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz-Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.
MAAŞ VE AİLE YARDIMI YÜKSELECEK
Ocak'ta kazançlarda en az yüzde 3 artış olacak. Enflasyon farkı oluşursa, bu oran yükselecek.