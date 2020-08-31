



Yüzde 3'lük artışa göre en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun ödemesi 505,55 liradan 520,70 liraya ulaşacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa, bu tutarlar daha da yükselecek.