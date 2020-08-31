



Yatırım yapıldıktan sonra sabır devreye giriyor. Piyasa hareketli bir ortam olduğu için zaman zaman yükselip zaman zaman da düşebiliyor. O yüzden burada sabırlı olmak kısa vadeli ve günlük düşünmemek gerekiyor. Ani iniş ve çıkışlarda panik olmak da çok büyük tehlike. Panikle hareket edenler mutlaka zarar ediyor. O yüzden yükselişlerin ve inişlerin sebebini mutlaka araştırmak gerekiyor.