Son dönemde çok sayıda vatandaş parasını borsada değerlendirmeye başladı. Yılbaşından bu yana 350 binden fazla yeni yatırımcı borsaya girdi; toplam sayı 1 milyon 600 bini geçti. Borsada yatırım yapmak için öncelikli olarak bu piyasaları iyi bilmek gerekiyor. İşlemlerin nasıl yapıldığını mutlaka öğrenmek gerekiyor. Bu süreçleri öğrendikten sonra yatırım aşamasına geçiliyor.
Uzmanlar, bu aşamada dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Yatırım yaparken öncelikle piyasayla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yatırım yapılacak şirketin bulunduğu sektörü tanımak gerekiyor. Üçüncüsü de şirket hakkında bilgi sahibi olunmalı.
Yatırım yapıldıktan sonra sabır devreye giriyor. Piyasa hareketli bir ortam olduğu için zaman zaman yükselip zaman zaman da düşebiliyor. O yüzden burada sabırlı olmak kısa vadeli ve günlük düşünmemek gerekiyor. Ani iniş ve çıkışlarda panik olmak da çok büyük tehlike. Panikle hareket edenler mutlaka zarar ediyor. O yüzden yükselişlerin ve inişlerin sebebini mutlaka araştırmak gerekiyor.
SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN
Borsada yatırım yapanların sosyal medyadan uzak durması tavsiye ediliyor. Burada piyasa dolandırıcıları cirit atıyor. Sizi yanlış yönlendirip paranızı almak isteyen bu dolandırıcıların tavsiyeleri ile hareket etmeyin.