Piyasaların ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde arama motorları üzerinden araştırmalarına sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3350 liradan, avro 8,7340 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,7320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7340 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3400 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7170 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da siyasi gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alırken, geçen hafta istifa eden Abe Şinzo'nun yerine gelecek yeni başbakanın 17 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü meclis oturumunda seçilmesi bekleniyor.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 55,2'ye çıkarak toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Japonya'da sanayi üretimi, temmuzda otomobil üretimi öncülüğünde aylık bazda yüzde 8 artarak 1978'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.
Siyasi belirsizliğe karşın açıklanan pozitif makroekonomik verilerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 23.140 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselerek 3.408 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle günü 2.326 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.265 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 25.471 puanda seyrediyor.
YURT İÇİ PİYASALAR BÜYÜME VERİSİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni politika stratejisi ile pozitif görünümünü korurken, bugün yurt içinde açıklanacak GSYH verisi takip edilecek.
Fed'in geçen hafta açıklanan ve "güvercin" olarak nitelendirilen yeni politika stratejisi sonrası küresel pay piyasalarındaki pozitif görünüm korunuyor. Fed, enflasyon hedeflemesinde ortalama verileri tercih edeceğini belirterek, faizlerin daha uzun bir süre çok düşük seviyelerde kalacağının yönlendirmesini yaptı. Buna karşılık ortalama enflasyonun matematiğini açıklamaması ve tam istihdam konusundaki ifadelerin bazı belirsizlikleri de beraberinde getirmesi, Fed'in eylül ayı toplantısının önemini artırdı.
Bu hafta ABD'de ağustos ayı istihdam raporu ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
Geçen haftanın son işlem gününde, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteğini de alan New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi, düşüş eğilimini sürdürdü. ABD'de kişisel gelirler temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları da yüzde 1,9 yükselerek tahminleri aştı.
Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla kapanış rekorlarını sürdürdü. Böylece pay piyasalarının haftalık ortalama getirisi yüzde 3'ün üzerine çıktı.