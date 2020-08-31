Piyasaların ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde arama motorları üzerinden araştırmalarına sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3350 liradan, avro 8,7340 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,7320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7340 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3400 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7170 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?