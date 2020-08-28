Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dijital ortamda gerçekleştirilen Jackson Hole toplantılarından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.